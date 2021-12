ERÚ chce upravit dobu v režimu DPI a zpřesnit pravidla pro zálohy

Úřad chce nově režim DPI také pro velkoodběratele, diskutovat bude také o výši záloh a jejich splatnosti u dodavatelů DPI. Dále navrhuje kromě novely zákona i systémové změny, dodavatelé energií by mohli být například pojištěni obdobně jako cestovní kanceláře.

Trávníček uvedl, že úřad navrhuje například rozšíření subjektů, které do režimu dodavatele poslední instance budou spadat, nově by to mohli být i zákazníci s odběrem plynu nad 630 megawatthodin. Na ty se totiž nevztahuje institut dodavatele poslední instance a musí si podle platné legislativy změnu dodavatele vyřešit sami ve lhůtě tří dnů.