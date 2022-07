Energetické firmy žádají stát o půjčky

Jak uvedly Hospodářské noviny, jedná se o skupinu Sev.en Energy podnikatele Pavla Tykače i holding EPH miliardáře Daniela Křetínského.

„Zvažujeme to, týkalo by se to pouze naší výroby v České republice,“ potvrdil včera Právu mluvčí EPH Daniel Častvaj. Holding podle jeho slov vyrábí v ČR podstatně méně elektřiny než ČEZ a většinu produkce má v zahraničí. „Žádali bychom tak o výrazně nižší částku,“ dodal. EPH v Česku provozuje například elektrárnu Opatovice.