Emisní povolenky provětrají lidem peněženky

„V České republice máme takový energetický mix, že na výrobu jedné MWh se vyprodukuje 430 kilogramů CO2. To je v přepočtu na cenu povolenky asi 634 korun,“ řekl Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Při ceně 5,80 Kč za kilowatthodinu elektřiny tak nyní podíl povolenky činí zhruba 11 procent. To i u nižších plateb za proud kolem 1000 Kč měsíčně vychází ročně na více než 1000 korun jen za povolenky. A u vyšších spotřeb je tato platba ročně až několikanásobná.

Jak už Právo upozornilo, zejména rostoucí cena povolenek se brzy promítne do ceníků elektřiny pro domácnosti. Ty se začnou u některých společností zvedat od září, do konce roku lze podle hlavního ekonoma Trinity Bank očekávat zdražení u drtivé většiny dodavatelů a účty za proud porostou i o více než 15 procent.

Situace se přitom ještě zhorší. Podle odhadu německé banky Berenberg se do konce letošního roku budou povolenky prodávat za zhruba 110 eur, tedy ještě téměř dvakrát dráž než nyní. To by vedlo k dalšímu výraznému zdražení proudu.