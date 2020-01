Elektrárnu Počerady získá Tykač, ČEZ nevyužil opci

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady (na snímku z 26. listopadu 2019) bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady (na snímku z 26. listopadu 2019) bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady (na snímku z 26. listopadu 2019) bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Novým majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady bude od roku 2024 skupina Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače. Společnost ČEZ, dosavadní majitel elektrárny, nevyužila do konce roku 2019 opci, aby prodej odvolala. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. ČEZ za elektrárnu získá dvě miliardy korun.