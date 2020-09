Ekonomové: Příští schodek může být dalších 400 miliard

Letos je schodek rozpočtu plánován na rekordních půl bilionu, podle dosavadního plnění ale zřejmě bude o něco nižší. Deficit státního rozpočtu pro rok 2021 nám vychází v rozmezí 240 až 300 miliard. Pokud by se uskutečnilo zrušení superhrubé mzdy tak, jak bylo navrženo, byl by schodek ještě o 80 miliard vyšší. Celé saldo sektoru vládních institucí bude ještě o několik desítek miliard horší kvůli schodku v hospodaření zdravotních pojišťoven, krajů a obcí.

Andrej Babiš bude chtít ukazovat pozitivní trend, tedy schodek v příštím roce bude nižší než letošní. Čekají nás v příštím roce volby do Sněmovny, takže ke zvyšování daní či hledání úspor docházet nebude, naopak to spíše posílí utrácení. Schodek v roce 2021 bude minimálně 350 miliard.

Schodek se v příštím roce bude pohybovat kolem 300 miliard korun a bude tak druhý nejvyšší v historii ČR, a to po deficitu letošním. Pokud by se opakovala plošná uzavírka ekonomiky, může deficit v příštím roce vystoupat až k letošní úrovni, které se bude pohybovat kolem 400 miliard korun. Vláda zatím neinvestuje tolik, kolik na jaře slibovala. Pokud by investiční činnost vlády výrazněji zaostala za přísliby i v roce příštím, bude deficit citelně nižší než 300 miliard, spíše by měl blíže úrovni 200 miliard.