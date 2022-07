Ekonom: Nová daň rozpočet nespasí

A upozorňuje na to, že Stanjurou a celou vládní koalicí zamýšlená speciální daň či příspěvek z neočekávaně vysokých zisků zejména pro energetické firmy můžou přinést do státní kasy v příštích letech maximálně nízké desítky miliard korun.

Ministerstvo financí zatím nevyčíslilo, kolik by zvažovaná daň či příspěvek z neočekávaně vyšších zisků mohly státu přinést. „Vyčíslování konkrétních potenciálních výnosů do státního rozpočtu je v tuto chvíli předčasné,“ řekl v úterý Právu mluvčí ministerstva financí Šimon Blecha.

Stanjura před několika dny pro server Echo 24 pouze zmínil, že tzv. windfall tax musí přinést „opravdu výraznou částku“, aby mělo pro vládu cenu nést s ní spojené politické náklady. „Ne pět miliard Kč. To by nemělo žádný smysl, těch pět miliard opravdu umíme seškrtat,“ uvedl.

Podle Hradila vláda ale bez zvýšení daní deficit rozpočtu zásadním způsobem nesníží. A případná snaha vysvětlit lidem, že uprostřed energetické krize by měl stát omezovat např. poskytování zdravotní péče, vzdělání či bezpečnosti, by se podle něj rovnala politické sebevraždě.

„I z ekonomického hlediska by se jednalo o podivný krok, jelikož český stát ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi nijak abnormálně rozsáhlou paletu služeb neposkytuje,“ podotkl.

Odmítání vyšších daní při zachování stávajícího objemu státních agend by podle něj mělo za následek dlouhodobé deficity ve stovkách miliard, což by však s sebou přineslo rostoucí zadlužení, a tedy i úrokové náklady, ztrátu přízně finančních trhů a náraz do dluhové zdi.