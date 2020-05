EET by se mohlo odložit do konce roku

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že elektronická evidence tržeb (EET) by se mohla odložit až do konce roku. Babiš to uvedl pro Českou televizi. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že vláda změnu projedná už v pondělí.