E-shop s módou Zoot dluží až tři čtvrtě miliardy

„Posudek také konstatoval, že v konkurzu by věřitelé dostali nula korun, to znamená, že sanace je pro ně výhodnější. Zoot tím pádem může mířit k dalšímu bodu, což je hlasování o reorganizačním plánu, jinými slovy hlasování o dohodě mezi dlužníkem a jeho věřiteli,” uvedl Zrůst.

E-shop s módou Zoot loni nezvládl financování svého provozu, zadlužil se a dostal do potíží. Letos v lednu požádal insolvenční soud o ochranu před věřiteli. Reorganizaci povolil firmě Městský soud v Praze na začátku května. Společnost ji chce využít k očištění od dluhů. Reorganizační plán počítá s tím, že nezajištění věřitelé by měli získat deset procent ze svých pohledávek. Věřitelé z řad stávajících akcionářů a zakladatelů firmy nedostanou nic.

Až začne platit reorganizační plán, vstoupí do firmy nový investor - investiční skupina Natland, největší věřitel Zootu. Ta zatím půjčuje dlužníkovi peníze. Své pohledávky pak kapitalizuje a výměnou získá kontrolní podíl. „U Zootu je pozoruhodné, že dokázal najít podporu věřitelů i investora, který je klíčový. Bez těch peněz by podnik nešel ozdravit. Nejpříjemnější zpráva, kterou jsme neočekávali, je podpora zákazníků,” uvedl Zrůst. Podle něj se firma díky tomu dostává z těžké situace, přestože insolvence není jednoduchá.

Současný generální ředitel Zootu Lukáš Uhl řekl, že firma další dluhy nevytváří. Doufá, že insolvenci zvládne dokončit do konce letošního roku a požádá o ukončení. „Vsadil jsem na to veškerý svůj osobní majetek a zatím to vypadá, že se transformační plán daří naplňovat,” řekl.