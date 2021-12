Drastické zdražování drtí turecké seniory i střední třídu

„Už nemáme žádnou kupní sílu. Naše peníze už nemají žádnou hodnotu,“ stěžuje si podle listu The New York Times také Necla Sazaková, 80letá bankovní úřednice v důchodu.

Stejně jako mnozí další chodí ovoce a zeleninu na trh kupovat až vpodvečer, kdy cena obvykle klesá na polovinu. Nevýhodou je, že se musí okamžitě zpracovat nebo sníst, do druhého dne většinou nevydrží.

Do potíží se v zemi nedostávají jen ti nejchudší. „Od rána jsem nic neprodal,“ stěžuje si v poslední době prakticky každé odpoledne Akkuso (29), majitel obchodu s konfekcí v Istanbulu.

Ještě přede dvěma třemi lety mu nedělalo potíže poslat manželku s dětmi na dovolenou do zahraničí. Teď to nepřipadá v úvahu. Podle týdeníku The Economist se dovolené v zahraničí nebo zboží z dovozu staly pro tureckou střední třídu nedostupnými.