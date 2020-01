Drahým e-shopem to nekončí. Další půl miliardy má jít na síť prodejních míst

Ačkoli bude možné elektronickou známku koupit v e-shopu z počítače i mobilu, stát chce stále zachovat i prodej v kamenných obchodech, například na benzinkách. Tuto zakázku vypsal SFDI v listopadu. Na zakázku upozornil Ekonomický deník.

„Zakázka je platná. Momentálně běží lhůta pro podání námitek,“ potvrdil Novinkám mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „(První) zakázka na dodání informačního systému elektronické dálniční známky bude kromě jiného zajišťovat také služby elektronického prodeje. Se zajištěním sítě fyzických obchodních míst v této zakázce SFDI nepočítalo,“ dodal.

Pomůže obsluha

To kritizoval i premiér Andrej Babiš. „Mě bude zajímat, proč to tak bylo vypsáno, jak to bylo vypsáno, proč to nebylo najednou, protože tam má být ještě nějaká zakázka z hlediska prodejních míst,“ řekl v pátek.

Jaký má být smysl prodejních míst? „Plánujeme, že na obchodním místě s vyřízením elektronické známky pomůže obsluha. K její úhradě bude stačit uvést pouze SPZ vozidla, mít vybraný druh časového poplatku a vědět, odkdy má platit. Pak už jenom zaplatíte, dostanete potvrzení o úhradě a můžete vyrazit,“ uvedl loni v listopadu ČTK ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.

„Těch zakázek bude ještě několik, celkem by měly být asi čtyři. Ta na obchodní místa je největší, je na 800 míst, na kterých se budou elektronické známky prodávat,“ řekl Novinkám Michal Bláha, odborník na veřejné zakázky a zakladatel projektu Hlídač státu. Značná část nákladů této zakázky má jít na provize prodejců známek.

Tomu, že stát chce pro turisty i Čechy z počátku zachovat možnost koupit si známku třeba na benzince a nikoli jen po internetu, Bláha rozumí. „Nerozumím ale tomu, proč těch obchodních míst má být tolik,“ podivil se.

Počet obchodních míst by podle něj také měl postupně klesat, protože víc lidí bude známku kupovat elektronicky. Stát přitom naopak počítá s tím, že po čtyřech letech smlouvu bude moci o pět let prodloužit a celková částka pak přesáhne 900 milionů korun.

Expert: Stát nezná hodnotu peněz

Cena u obou zakázek Bláhovi připadá hodně vysoká. „Stát si neuvědomuje hodnotu peněz. Neuvědomuje si, co je možné za milion pořídit v soukromé sféře, on to pořídí za deset milionů a přijde mu to normální,“ glosoval to Bláha. Za korektní považoval nutné dodat, že stát je složitější, takže vyšší cena než v soukromé sféře je normální, ale ne řádově.

„Neprošlo to veřejnou soutěží. Na řádném trhu by to stálo čtvrtinu,“ uvedl Bláha na adresu první kritizované zakázky na e-shop za 400 milionů. Připomněl, že zakázka byla neveřejná z důvodů utajení. O důvodech pro utajený režim má však pochybnosti.

Po e-shopu a zajištění prodejních míst bude nutné zajistit a zaplatit ještě další části systému elektronických dálničních známek. To jsou např. speciální vozidla pro kontrolu, platební služby, integrace informačních systémů a tvorba statistiky o průjezdech vozidel na zpoplatněných úsecích.

Po druhé zakázce tak mohou následovat ještě další tendry. SFDI dříve mluvil o čtyřech částech přípravy systému elektronických známek, na které postupně vyhlásí soutěže.