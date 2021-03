Drábová: Je zvláštní vyřadit z tendru na Dukovany Čínu, ale Rusko ne

Drábová to řekla v úterním rozhovoru pro server Reflex.cz. „Jestliže máme na stole hodnocení bezpečnostní komunity, jejíž závěr zní 'nezvěte do tendru firmy ruské a čínské', tak proč čínskou ne a ruskou ano? Nerozumím, z hlediska hodnocení bezpečnostní komunity jsou ekvivalentní,“ konstatovala Drábová.

„Víme, jak dokonale Rusko umí hrát mocenské hry. Dnes je hraje na poli vakcín. To, jak Rusko zachází se Sputnikem V, je podobná politicko-diplomatická hra jako se stavbou jaderných elektráren,“ dodala.

Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vidí za nevyřazením Rosatomu tlak části českého průmyslu. „Naděje, očekávání a tlak ze strany ze strany klasického českého průmyslu na to, aby to byl ruský projekt, jsou nemalé,“ poznamenala.

„Rozumím jim, protože byli zvyklí vyrábět spoustu komponent pro těch stávajících šest bloků, vydělali na tom slušné peníze a rozvinuli si na tom know-how. Žel to bylo před čtyřiceti, třiceti lety, a ta doba už se nezopakuje,“ dodala Drábová.

„Upřímně řečeno, nevím, jak by český stát zvládl ve chvíli, kdy do tendru pustí všech pět zájemců, posléze nějakého vyřadit. To je záležitost arbitráží na roky,“ uvedla tehdy.