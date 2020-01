DPP vypisuje tendr na první úsek metra D

Smlouvu s dodavatelskou firmou chce DPP podepsat do konce června, stavba by měla začít po získání stavebního povolení v létě. První úsek linky D má propojit Písnici s Pankrácí a má mít osm stanic. Celkové náklady se odhadují na 57 miliard korun.

„Je to stavba, která má bezchybně sloužit stovkám milionů cestujících další desítky let. Proto máme zájem do tendru na výstavbu prvního a nejsložitějšího úseku metra D přilákat do Prahy co nejvíce renomovaných a zkušených společností se silným zázemím, které mohou navázat na své doposud realizované obdobné projekty,” uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.