Dostálová: Stavební povolení zrychlí

Určitě. V rámci koalice jsme domluveni, že kde jsou problematické věci, tam budu při schvalování na mikrofon říkat, že zásadně nesouhlasím. Aby to byl jednoznačný apel na poslanecké kluby, aby se nesnažily přehlasovávat resorty včetně ministerstva kultury. Aby se ctilo jejich stanovisko hlavně u tzv. složkových zákonů – jednou se to týká lesního zákona, podruhé vodního zákona, ochrany přírody a krajiny, památkového zákona. Tam se ministr Zaorálek obával, aby nedocházelo k problémům a aby se tam nedostávaly věci, s nimiž resorty nesouhlasí.

Základem přece je, aby stát dodržoval lhůty. V tom jejich pojetí, kdy se to má zachovat jako dneska, jsou (obecní) úředníci nezastupitelní. Když jsou třeba tři a onemocní, tak jim ale nikdo nemůže přijet pomoct, na dveřích bude cedule Zavřeno pro nemoc. Zatímco ve státní sféře je to tak, že to může za ně dělat jiný úředník stavebního úřadu v ČR. To je přece základ, aby nečekal investor, stavebník, aby si stát poradil po své linii.