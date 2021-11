Dohoda s DPI: Zálohy za energie se sníží

V dalších měsících by již lidé platili plnou výši zálohy. Vysoké zálohy, které museli lidé zaplatit v říjnu, již podle Havlíčka nejde vyřešit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas.