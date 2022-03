Dodavatele do Dukovan si stát pohlídá

Ministr Jozef Síkela ve čtvrtek pověřil ČEZ, aby zahájil tendr na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Zkušební provoz by měl být zahájen v roce 2036, stihne se to?

Výstavba nových jaderných zdrojů je náročný a komplexní investiční proces. Jsme si toho vědomi, věnujeme tomu pozornost a vyhodnocujeme zkušenosti z jiných projektů. Jsme přesvědčeni, že harmonogram je nastaven realisticky.

Skupina ČEZ má zkušený tým, z pohledu státu jsme se zaměřili mj. na úpravu legislativy, připravujeme státní správu na povolovací procesy. Činíme vše pro to, abychom harmonogram naplnili, a z našeho pohledu je to reálné. Pro stát je to priorita.

Odhadovaná cena bloku je asi 160 miliard korun. Podaří se jí, i ve světle toho, jak se prodražují jaderné projekty jinde ve světě, dosáhnout? Experti říkají, že to může být o sto miliard víc.

Uváděná cena vyjadřuje odhad čistých investičních nákladů (tzv. overnight costs) na základě informací z projektů a od dodavatelů a hlavním faktorem je, že cenu projektu budeme znát ve chvíli, kdy budeme mít na stole nabídky. To by mělo být v příštím roce.

Proto jsme také zvolili formu tendru, hospodářské soutěže, abychom pro Českou republiku získali nejlepší podmínky, což se týká i ceny. Uváděná informace je v cenách roku 2020 a je třeba podívat se na eskalaci cen.

Ze tří zájemců – severoamerického Westing­house, francouzské EdF a jihokorejského KHNP – jen Westinghouse vyrábí blok, který odpovídá požadavkům, tedy do výkonu 1200 MW. Jak se díváte na to, že ostatní zájemci mohou nabídnout reaktor, který dosud nevyrábějí?

Ohledně projektů jsme se všemi třemi uchazeči dlouhodobě v kontaktu. Všichni deklarovali a potvrdili, že jsou připraveni projekt o požadovaném instalovaném výkonu dodat. Mají mnohaleté zkušenosti, na projektech pracují s cílem nabídnout certifikovaný projekt zařízení.

Investor bude připravenost a schopnost dodavatele postavit a uvést do provozu jaderný blok v požadovaném čase, kvalitě a ceně vyhodnocovat v rámci celkového vyhodnocení a dovolím si parafrázovat předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou, že všichni z nich jsou schopni blok dodat a úřad je schopen jej licencovat.

Francouzští představitelé zmínili, že EdF, která nyní staví bloky o výkonu 1600 MW, by mohla dodat reaktor o takovém výkonu a ten by nějakou dobu mohl běžet na nižší výkon. Po odstavení starších bloků Dukovan by se poté mohl výkon navýšit. Je to zvažovaná možnost?

Není to v souladu s povolením posouzení vlivu na životní prostředí EIA, které jasně stanovuje omezení pro blok, které bylo dáno i usnesením vlády, a je to i v poptávkové dokumentaci, kde je uveden blok do 1200 MW instalovaného výkonu.

Souvisí to primárně s omezením chlazení v lokalitě Dukovany, kde je po určitou dobu možný souběh stávajících čtyř bloků a jednoho nového s maximální kapacitou do 3250 MW instalovaného výkonu.

Jsou záruky, že se čínské nebo ruské firmy, které byly z tendru z bezpečnostních důvodů vyřazeny, nebudou moci účastnit stavby ani jako subdodavatelé?

Projekt zohledňuje bezpečnostní požadavky České republiky, a jak bylo deklarováno, čínský nebo ruský uchazeč nebyl přizván do tendru. Co se subdodavatelů týče, byly vymezeny citlivé komponenty, které musí být ze zemí Evropské unie, NATO nebo ze země, která pro Českou republiku nepředstavuje riziko.

Subdodavatelský řetězec bude díky první prováděcí smlouvě mezi státem a investorem právě z pohledu zajištění bezpečnostních zájmů pečlivě hlídán a kontrolován primárně ze strany ministerstva vnitra a zpravodajských služeb.

Jaké budou výkupní ceny elektřiny z nového bloku?

Jsme na počátku, máme schválený nízkouhlíkový zákon, který už nabyl účinnosti a poskytuje legislativní rámec pro vyjednání a uzavření smlouvy o výkupu. Klíčovým aspektem je ingerence státu do financování projektu. Je to v souladu s mezinárodními doporoučeními ať už OECD nebo Evropské hospodářské komise OSN, protože jaderná elektrárna je kapitálově velmi náročná investice.

Náklady na kapitál nejvíce ovlivní výši výrobní, resp. v našem případě výkupní ceny elektřiny. Díky tomu nastavený model financování umožňuje dosáhnout cen mezi 50 až 60 eur za megawatthodinu. (V pátek se cena na burze v Lipsku pohybovala na úrovni 161 eur za MWh – pozn. red.). Jedním ze vstupů do modelu ale bude i nabídková cena v tendru.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš počátkem týdne zmínil, že rizikem vzhledem k válce mezi Ruskem a Ukrajinou by mohly být ohroženy dodávky jaderného paliva zejména do bloků v Dukovanech. V současnosti ho dodává ruský TVEL.