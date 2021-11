Dluh Čechů vzrostl na téměř 3 biliony korun. Zejména kvůli úvěrům na bydlení

Na konci roku by podle ní mohl meziroční nárůst celkového dluhu dosáhnout i 350 miliard.

Úvěr na bydlení na konci třetího čtvrtletí nesplácelo 11 tisíc lidí, o 29 procent méně než před rokem. Nejlépe spláceli lidé ve věku 35 až 44 let, kde mělo problémy dostát svým závazkům 0,9 procenta klientů.

Nejhůře na tom naopak byli lidé starší 55 let, mezi nimiž úvěry na bydlení řádně nesplácelo 1,6 procenta klientů.

Nejlepší platební morálku měli lidé ve věkové skupině 45 až 54 let, úvěry na spotřebu nesplácelo 6,4 procenta z nich. Naopak u lidí do 24 let své úvěry nesplácelo 13,5 procenta klientů.