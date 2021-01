Démonizované jádro může zastavit klimatickou změnu. Věří mu stále více zemí

Veřejnou soutěž na dodavatele by ČEZ měl vypsat v na začátku roku. Pořadí uchazečů chce potom znát do konce roku 2022. Smlouva má být podepsána nejpozději do konce června 2024. Nový blok by se měl začít stavět v roce 2029 a v provozu by měl být v roce 2036. S koncem uhlí se v Česku podle rozhodnutí uhelné komise počítá v roce 2038.