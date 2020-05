Dávejte místo zrušených letů vouchery, vybízí aerolinky Evropská komise

Komise proto chce navrhnout, aby se státy zaručily za vouchery na stejné trasy, které budou mít nejméně roční platnost a za stejných cenových podmínek zajistí zákazníkům stejné služby. Pokud by cestující nechtěli nebo nemohli využít voucher, do roka od jeho vydání budou moci požádat o vrácení peněz.

Letectví patří k oblastem nejpostiženějším koronavirovým výpadkem. Manažeři aerolinek vyjednávají s vládami o možnostech záchranných investic či úvěrů a netrpělivě vyhlížejí konec omezení. Některé letecké společnosti rovněž kritizují chystaná bezpečnostní doporučení pro budoucí provoz, mezi něž by mohlo patřit neobsazování některých míst v letadlech v rámci prevence nového šíření viru. Podle aerolinek by to přineslo další ztráty.