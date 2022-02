Další čistky v dozorčích radách. Kupka si posvítí na České dráhy

Podle serveru zdopravy.cz by mělo jít o Jana Vrátníka a Vojtěcha Kocourka. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pondělí oznámil, že odvolal osm členů patnáctičlenné dozorčí rady České pošty. Personální změny se po nástupu nové vlády dají čekat i v dalších klíčových státních institucích a podnicích.

„Mělo by se to stát ve čtvrtek. Předpokládám, že to budou nejméně dva členové," řekl Kupka na Nově k chystané výměně členů dozorčí rady ČD. Další podrobnosti nesdělil.