ČSA je v úpadku, přesto navyšuje spoje a obnoví lety do pěti destinací

V současné době ČSA provozují pravidelné letecké linky do Paříže (denně), Stockholmu (třikrát týdně), Kyjeva (denně) a Moskvy (třikrát týdně). V příštích týdnech tyto linky navíc posílí o další spoje.

Vedle toho však ČSA plánují obnovení i dalších linek, jejichž provoz dočasně přerušily. Od 2. dubna plánují obnovit lety do ukrajinské Oděsy (dvakrát týdně), dále od 16. dubna do Amsterdamu (až denně), od 1. května do Kodaně (až denně) a na islandský Keflavík (čtyřikrát týdně). Od 12. června pak aerolinky začnou jednou týdně létat také na Maltu. Dopravce upozornil, že postupné obnovování provozu je závislé na vývoji epidemiologické situace v jednotlivých zemích a uvolňování cestovních opatření.