ČR se vstupem do eurozóny počká po reformách EU, řekl Babiš

"Nikdo nemá moc donutit silně zadlužené státy (EU), aby se chovaly rozumněji. To je hlavní problém, který se musí naléhavě vyřešit," řekl Babiš s tím, že při vyjednávání o fondu obnovy evropských ekonomik po krizi způsobené koronavirem vystoupily na povrch neshody mezi prosperujícími severními státy a "stagnujícími" státy evropského jihu.

Je to absolutní katastrofa, řekl Babiš o Bělorusku. Evropa musí jednat rychle

Podle Babiše však příležitostná česká kritika evropského integračního procesu neznamená, že by země celkově stála proti užší integraci. "Konstruktivní kritika v post-Brexitové EU je nutná," řekl český premiér.

Český premiér také odmítl, že by jeho hnutí ANO bylo populistické. "Populističtí politici jsou rychlokvašky, získají velkou popularitu pomocí chytlavých slibů, ale v realitě každodenního rozhodování se stanou nepopulárními a upadnou v zapomnění. (...) ANO se stalo nejstabilnější a nejúspěšnější politickou silou v České republice během několika let. To nelze dokázat jen skrze marketing nebo účinné PR. Musíte být v kontaktu s lidmi, zejména s těmi, které opustily tradiční strany," řekl.