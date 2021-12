ČNB bude úrokové sazby dál zvyšovat, potvrdil Rusnok

Rusnok připomněl, že hlavním úkolem ČNB je udržovat cenovou stabilitu. "Bez cenové stability nebude nic ostatního. Je to nutná podmínka k prosperitě a normálnímu fungování státu, investičního prostředí i domácností," uvedl.

„V Česku je specifické to, že máme vyluxovaný trh práce, a to je prostředí, které má tendenci posilovat proinflační tlaky. Mzdy rostou rychleji než produktivita, a to se muselo projevit," uvedl guvernér.