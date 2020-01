Čína ruší přímé lety mezi Pekingem a Prahou

Česká diplomacie se chce zástupců Číny při nejbližších jednáních ptát, co za rozhodnutím je. Ministerstvo zahraničí podle Štíchové považuje přímé letecké linky za důležitý prvek vzájemných vztahů se zahraničními partnery, které podporují byznys i osobní kontakty.

Praha má v současné době celkem čtyři letecká spojení s Čínou. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, která na některých spojích počítá s mezipřistáním v Si-anu. Celkem jde o 12 spojení týdně.