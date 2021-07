Čína představila vlak maglev dosahující rychlosti 600 km/h

Čína využívá tuto technologii v omezeném měřítku téměř 20 let. Šanghaj má pro maglev krátkou trať, která vede z jednoho místního letiště do města. V zemi ale zatím nejsou žádné tratě pro maglev mezi městy nebo provinciemi, na kterých by se dala dobře využít vyšší rychlost.