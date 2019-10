Čína omezí spoje do Prahy, tvrdil Zeman. Letiště o ničem neví

V současnosti se z Prahy létá do čtyř čínských měst. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines spustily linku do Šanghaje, která na některých spojích počítá s mezipřistáním v Si-anu. Celkem jde o 12 spojení týdně.