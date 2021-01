Čína je v tendru o dostavbu Dukovan pomalu ze hry

„V zásadě se všichni kloníme k tomu, že Čína je pro nás nepředstavitelným potenciálním dodavatelem v rámci vypsaného tendru,“ prohlásil včera ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) po jednání s předsedy opozičních stran. Vyloučení Číny z tendru je tak podle něj velmi pravděpodobné.

Část politiků by chtěla vyřadit i Rusko, další část ho tam pak chce nechat ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO)

Havlíček ve středu o věci jednal nejprve se zástupci zaměstnavatelů a odborů. Ti se naopak shodli, že by se soutěž a dostavba odkládat neměly a že by se měli přizvat všichni uchazeči.

Na samostatné účasti Ruska v tendru ale nadále není shoda napříč politickým spektrem. „Určitá část politiků by chtěla vyřadit i Rusko, další část ho tam pak chce nechat,“ poznamenal Havlíček. Zatímco vládní tábor a komunisté by Rusy nevylučovali, opozice to vidí opačně.

Důvodem pro setrvání Ruska je podle Havlíčka snaha o co nejvyšší konkurenci v soutěži, což by mohlo snížit cenu. „Pokud by v soutěži zůstali jen tři zájemci, hrozilo by, že jeden nemusí mít v daném čase produkt, což se stává, dva by se pak mohli spojit do společného konsorcia, a zbyl by nám tak tento jediný uchazeč,“ vysvětlil ministr.

Piráti chtějí zafixovat ceny

Soutěž s více zájemci by podle něj měla i psychologický efekt na chování jednotlivých uchazečů. Kromě CGN a Rosatomu se chtějí účastnit ještě francouzská EDF, severoamerický Westinghouse a jihokorejská KHNP.

Bezpečnostní hrozby, před kterými varuje v případě Ruska a Číny opozice i s odkazem na varování tajných služeb, je podle Havlíčka možné vyhodnotit v průběhu tendru.

„Zadávací dokumentace nám takto umožňuje vyřadit kohokoliv před začátkem soutěže, v jejím průběhu i na konci,“ upozornil Havlíček.

On sám předpokládá, že firmy se do tendru přihlásí hlavně ve společných konsorciích. Ještě před vypsáním výběrového řízení se proto podle něj uskuteční kolo konzultací se zájemci, na kterém se bude řešit, jak si firmy tato konsorcia představují, s jakými dalšími společnostmi jednají. Havlíček počítá s tím, že těchto konzultací se zúčastní i ruský Rosatom.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Možné vyřazení Číny je podle předsedy ODS Petra Fialy pozitivní zprávou. Jak již dříve řekl Právu, je i proti oslovení firem z Ruska, a to i jako subdodavatele, protože je tato země bezpečnostní hrozbou. Stejný názor zastávají zástupci KDU-ČSL, TOP 09, STAN i Pirátů.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš k tomu požaduje, aby byla zákonem stanovena pevná cena projektu. „Měl by být dodán za fixní cenu a na klíč, aby nedošlo k předražení a negenerovala se další vícepráce,“ prohlásil Bartoš.

Stát by mohl financovat vše

Z pohledu občanů jsou podle něj nejdůležitější zákonem stanovené maximální výkupní ceny elektřiny z dukovanského bloku pro stát tak, aby se případné prodražení nedotklo peněženek lidí.

Havlíček také ve středu poprvé připustil, že by stát případně mohl financovat celou investici do dostavby. Doposud se hovořilo o státním podílu 70 procent, zbytek měla platit energetická společnost ČEZ, která elektrárnu provozuje.

„Naším cílem je půjčit si peníze za minimální úrokovou sazbu. V tuto chvíli diskutujeme s Evropskou komisí, jaká bude. Připusťme, že to bude okolo dvou procent,“ řekl Havlíček.