Čína chce uplatňovat systém sociálního kreditu i na zahraniční firmy

Zahraniční společnosti podnikající v Číně by se měly připravit, že jim hrozí tvrdší postihy v rámci systému sociálního kreditu. Podle listu Financial Times na to upozorňuje Obchodní komora EU v Číně. Systém, který by se měl naplno rozjet příští rok, hodnotí, zda se jedinec nebo subjekt chová, jak má. Hříšník se dostane na černou listinu a hrozí mu různé postihy.