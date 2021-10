ČEZ skokově zdražil nově fixovanou elektřinu

Za kilowatthodinu silové elektřiny se do čtvrtka u dvouletého fixu platilo u nejrozšířenější distribuční sazby D02d v distribuční oblasti ČEZ Distribuce 2,64 Kč. Od pátku je to již 4,30 Kč.

Podle nového sazebníku tedy od pátku celková cena za elektřinu u dvouletého fixu včetně regulované složky činí 6,47 Kč za kilowatthodinu, když do včerejška to bylo 4,78 Kč. U tříleté fixace se pak platilo 4,74 Kč a v pátek je to již 6,05 Kč.