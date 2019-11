ČEZ mezi 500 top zaměstnavateli světa

„Největší devízou naší společnosti jsou její zaměstnanci. Energetika v současnosti prochází obrovskou změnou a my se měníme s ní – bez motivovaných a nadšených lidí by to nešlo. Jsem rád, že nás i svět vnímá jako vynikajícího zaměstnavatele,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.