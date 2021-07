Cesta na dovolenou: Nestačí hlídat podmínky cílové země, narazit můžete u dopravce

Ukázal to příklad cestujících, kteří si na svou zkušenost stěžovali na sociální síti Facebook. Konkrétně šlo o let z Prahy do švédského Göteborgu se společností Ryanair, která při odbavení žádala testy na covid i po plně očkovaných a lidech s prodělanou nemocí. Situace se pak opakovala u dalšího letu stejné společnosti do Stockholmu, podle informací na sociálních sítích se to mělo dotknout asi 15 osob.