Český automobilový průmysl se zotavuje, obává se ale vypnutí ekonomiky

Wojnar se zároveň obává úplného vypnutí ekonomiky v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací. „Nyní by to navíc bylo velmi nešťastné, vývoj výroby vozidel v Česku odráží pozvolné oživení poptávky po nových automobilech v EU i v dalších částech světa. Také dodavatelé dohánějí, co se dá, když zahraniční automobilky plní odložené objednávky z první poloviny roku,“ upřesnil.