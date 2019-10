Česko za rok zdvojnásobilo vývoz zbraní do Turecka

Export vojenského materiálu z Česka do Turecka v posledních letech roste. Ještě v roce 2011 šlo o 95 tisíc eur (2,5 milionu korun). Největšího objemu dosáhl v roce 2015, kdy činil 6,2 milionu eur (160 milionů korun).

Do země se podle zprávy z Česka kromě zbraní s ráží menší než 20 milimetrů vyváží střelivo, pozemní vozidla a jejich součásti nebo letecká technika.

Zpráva MPO uvádí, že na konci loňského roku bylo v Česku 280 držitelů povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem. Vývoz vojenského materiálu z Česka loni směřoval do 103 zemí. Celkový export zbraní a vojenského materiálu loni klesl na 14 miliard korun, což je o 1,1 miliardy korun méně než v roce 2017, vyplývá dále z dokumentu.

Podle tabulky, kterou zpráva obsahuje, byl v roce 2018 vojenský materiál v největší hodnotě vyvezen z Česka do USA (65 milionů eur, tj. 1,68 miliardy Kč), Vietnamu (40,3 milionu eur, tj. 1,04 miliardy Kč) a na Slovensko (33,5 milionu eur, tj. 864,6 milionu Kč).

Z evropských států, které nejsou členy EU, se ho více než do Turecka vyvezlo loni z ČR na Ukrajinu (17,2 milionu eur, tj. 444 milionů Kč) a do Švýcarska (6,3 milionu eur, tj. 162,8 milionu Kč).

V souvislosti s ofenzivou Ankary proti Kurdům v severní Sýrii už Německo, Nizozemsko a Francie zakázaly vývoz zbraní a vojenského materiálu do Turecka. Podle předsednictví EU by se v průběhu pondělí na zastavení vývozu zbraní do Turecka měla dohodnout celá osmadvacítka.