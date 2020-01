Česko je stále čistým příjemcem, od EU loni obdrželo přes 68 miliard

Celkově Česko od vstupu do EU v květnu 2004 do konce loňského roku do rozpočtu EU zaplatilo 616,8 miliardy korun a získalo z něj 1,43 bilionu. Za toto období tak do Česka z evropského rozpočtu putovalo o 809,2 miliardy korun více, než Česká republika zaplatila.