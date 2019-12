Česko chystá změnu v těžbě superstrategických surovin

Dosud je to tak, že kdokoliv si může požádat o geologický průzkum a pak případě začít těžit. Nově by těžbu vždy nejdříve zvažoval stát. „U těchto pěti surovin to bude ještě tak, že to bude muset jít přes ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu na vládu. A vláda bude moci rozhodnout, jestli ano, nebo ne," řekl ministr.