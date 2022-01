České firmy obchody na Ukrajině zatím neutlumují

Firmy by měly objednávky dodávat až po obdržení platby a při uzavírání nových smluv by měly s právníky detailně probrat body týkající se mimořádných okolností. Sdělila to ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade na Ukrajině Oksana Antonenko. Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk uvedl, že jakékoliv politické hrozby vždy negativně ovlivňují obchodování.