České firmy letos stráví 223 hodin jenom papírováním

Index byrokracie sleduje všechny povinnosti a požadavky úřadů, které musí za rok splnit typická menší česká firma. Do byrokratické činnosti se v rámci indexu přitom nezapočítávají činnosti, jež by firma vykonávala, i kdyby k tomu neměla zákonnou povinnost – například účetnictví.

„V době hospodářského růstu jsme nad tím mohli mávnout rukou. Ale teď, v horších časech ekonomického poklesu a velmi nejisté budoucnosti, kdy firmy musí obracet každou korunu, by jim přišlo vhod, aby jim zaměstnanec na šest týdnů nevypadl z produktivní činnosti jenom kvůli vrtochům státu,“ řekl k tomu ředitel Liberálního institutu Martin Pánek s tím, že nejlepší by bylo, pokud by vláda přikročila k „odvážnému“ odbyrokratizování ekonomiky.