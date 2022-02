České ekonomice se má dařit lépe, odhad růstu v EU Komise zhoršila

Na příští rok Brusel očekává růst české ekonomiky o 3,9 procenta. To je stejně jako letos nad odhadovaným průměrem celé evropské sedmadvacítky.

V celé EU se proti minulé předpovědi výrazně déle udrží vysoká inflace, jejíž celoroční průměrná hodnota by letos podle Komise měla dosáhnout 3,9 procenta. Na podzim EK počítala s růstem o 2,5 procenta.

K dlouhodobému cíli dvou procent by se měla inflace dostat až v příštím roce. Komise však nevylučuje, že by růst cen mohl překročit očekávané hodnoty, pokud výrobci promítnou zvýšení svých nákladů do konečných cen více, než Komise nyní očekává.