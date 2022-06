České dráhy poprvé vyjedou až k Dánsku, začíná platit upravený jízdní řád

Od neděle začíná na regionální železnici platit upravený jízdní řád. Ve většině krajů půjde pouze o mírné změny časů odjezdů nebo kapacit vlaků, případně jejich označení. Největší úpravy musí cestující očekávat na Děčínsku, kde začnou výluky při cestách do Německa. Nepůjde o jedinou změnu v provozu Českých drah, dopravce v neděli rozšíří vlakové spojení z Prahy do Hamburku do severoněmeckého Flensburgu na německo-dánské hranici.