Česká firma provede demolici prešovského paneláku zdarma

Na sociální síti se zorganizovala asi 200členná skupina obyvatel Prešova, kteří přišli osobně poděkovat hasičům za vykonaný zásah. Hasič Tomáš Domen (43) společně s kolegou vyšplhali výtahovou šachtou až do osmého podlaží, přičemž riskovali, že se na ně zřítí kabina výtahu. Schodiště bylo totiž výbuchem zcela zničeno a nedalo se použít.

„Když jsme vešli do domu oknem ve druhém podlaží, zjistili jsme, že schodiště tam už není. Jedinou možností byla výtahová šachta. Při troše štěstí to vyšlo,“ říká skromně Domen, který pracuje jako hasič už 16 let.