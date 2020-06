Češi zase utrácejí

Oživení české ekonomiky by nemuselo trvat tak dlouho, jak se zdálo

Rozšíření koronaviru do Česka během března a následné omezování chodu ekonomiky i volného pohybu lidí se odrazily dramaticky i do výdajů domácností. Nejvýraznější to bylo koncem března, kdy se výdaje prováděné platebními kartami propadly v meziročním srovnání o 24 procent.