Češi za covidu nakoupili státní dluhopisy za 15,1 miliardy

Spořicích dluhopisů jsou dva typy, reinvestiční a protiinflační. Podle analytiků je pro lidi lákavější hlavně ten druhý. Šestiletý protiinflační dluhopis nabízí výnos 0,5 procenta nad průměrnou inflaci v daném roce, například při inflaci tři procenta je výnos 3,5 procenta ročně. To je víc, než nabízí většina spořicích účtů bank, a srovnatelné s výnosem třeba u stavebního spoření se státním příspěvkem.

„Zájem může patrně souviset se snahou řady domácností uložit své volné prostředky do aktiv chráněných proti inflaci, což je vidět i v řadě dalších oblastí ekonomiky, například rekordním zájmem o pořízení nemovitosti. Tento trend je však do velké míry patrný i v řadě dalších zemí, kde se zvyšují obavy ohledně budoucího růstu inflace,“ řekl Právu ekonom ING Jakub Seidler. Inflace v Česku nyní šplhá nad tři procenta a zdražuje prakticky všechno. Znamená to, že lidem se tak poměrně rychlým tempem znehodnocují úspory držené třeba na běžných účtech bank.