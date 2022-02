Češi vzali polské pumpy útokem. Benzin mají za 28 korun

„Jezdím sem pravidelně a po dnešku už v Česku tankovat nebudu. Dnes jsem to počítal, když naberu plnou nádrž, na padesáti litrech uspořím 350 korun. Když vlítnu do obchodu a nakoupím potraviny, ušetřím dalších pár stovek, takže není co řešit,“ řekl Právu jeden z řidičů, který do Chalupek přijel z Ostravy.