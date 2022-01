Češi jsou štědří, dárcovství firem ale stagnuje

Obrovský vliv samozřejmě měla už covidová krize, kdy celá řada lidí přišla o práci nebo se jim zkomplikovaly životní a pracovní podmínky. Rozevřely se tak ještě více nůžky u potřebných, jako jsou rodiče samoživitelé nebo neformální pečovatelé, což jsou lidé pečující doma o nemocné příbuzné, kteří během covidu skončili v absolutní sociální izolaci a ekonomicky těžké situaci. Se změnou výuky na distanční pak vzrostla i potřeba sociálně slabých rodin, kterým chyběly například počítače. Co ale vnímáme v posledním roce velice výrazně, je nejistota ze strany dárců, nakolik se budou moci podílet i nadále.

Přichází energetická krize, nevědí, jak se bude vyvíjet pracovní trh, až skončí různé podpůrné programy a zaměstnavatelé se budou muset s důsledky covidu vyrovnávat bez nich. Zkrátka mají nejistý výhled do budoucna.

Je potřeba to rozdělit podle různých typů dárců. Co se týká nadací a nadačních fondů, máme poslední data za rok 2020. Rozdané peníze u nich loni dosáhly 2,8 miliardy korun a meziročně vzrostly téměř o miliardu. Mimochodem loni Češi na veřejně prospěšné účely darovali celkem 10,8 miliardy. Ale vraťme se k nadacím. Je tak vidět, že profesionální dárci zafungovali v souladu se svým posláním. Velice rychle otevírali různé grantové výzvy, připravovali podporu pro ohrožené lidi v terénu. Pokud jde o jednotlivce, dárcovství stále loni vykazovalo mírný nárůst – dosáhlo 2,9 miliardy korun. Růst předpokládáme i pro letošní rok.

U těch to v meziročním srovnání 2019 a 2020 s 5,1 miliardami zůstalo na stejné úrovni. Což nikdy v minulosti nebylo. I když byla například v roce 2008 a 2009 velká ekonomická krize, firmy sice zmrazily své rozpočty, ale dárcovství stejně rostlo. Obdobnou situaci jako loni vidíme i letos, kdy firmy buď rovnou zmrazily své rozpočty na veřejně prospěšné projekty, nebo vyčkávají, jakým způsobem se situace vyvine. Jejich pomoc se navíc od podpory neziskových organizací posouvá k podpoře dobrovolnictví, výsadbě stromů a podobně.

Hodně to ovlivnilo tornádo na Moravě, které vyvolalo obrovskou vlnu štědrosti. Během tří týdnů se na domácnosti, které postihlo, nasbíralo něco přes miliardu korun. To ovlivnilo i dárcovské esemesky. Mimochodem na pomoc lidem, kteří byli zasaženi tornádem, přispělo i dvacet procent Slováků, takže zřejmě pořád funguje jakási vzájemnost. Jinak pokud jde o dárcovské SMS, mezi lednem a zářím letošního roku jich zaslali lidé 996 000 v celkové hodnotě 66,54 milionu korun.

Je důležité rozlišit, o jakém typu dobrovolnictví se bavíme. Pokud o firemním, je běžným standardem, že má každá větší firma pro zaměstnance vyčleněných několik dnů v roce, kdy mohou pracovat pro neziskové organizace. Pokud mluvíme o tornádu, jedná se o trochu jiný typ dobrovolnictví, kdy se lidé zapojovali přímo na místě. Většinou si to ale mohli dovolit jen nějakých čtrnáct dnů nebo tři týdny po katastrofě, protože pak se museli vrátit do práce. Na síle pak v poslední době nabývá i takzvané expertní dobrovolnictví, kdy lidé v neziskovém sektoru pomáhají s využitím znalostí a dovedností své profese. To se ukázalo i po tornádu, kdy postupně byli z dlouhodobého hlediska potřeba řemeslníci.