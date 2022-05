ČEPS loni vzrostl zisk na 4,3 miliardy

Provozovateli tuzemské energetické přenosové soustavy ČEPS loni meziročně vzrostl zisk před zdaněním o 26,5 procenta na 4,3 miliardy korun. Celkové výnosy stouply o 47,1 miliardy na 75,4 miliardy korun. Klesly naopak investice do rozvoje soustavy, a to téměř o miliardu na 4,96 miliardy korun. Vyplývá to z údajů tiskové zprávy firmy v porovnání s čísly za předloňský rok.