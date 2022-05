Ceny paliv v EU: Nejlevnější mají kvůli zastropování Maďaři, nafta v Česku je 10. nejdražší

Pár dní před ruskou invazí na Ukrajině, tedy v pondělí 21. února, stál v Česku litr benzinu průměrně 1,54 eura, uvádí data EK. O tři měsíce později, konkrétně 23. května už to bylo 1,82 eura, což je nárůst o 18,18 procenta. Více za toto období stouply ceny jen v dalších deseti státech EU.

Jelikož se jedná o ceny v eurech, bylo by na místě brát v potaz také přepočet devízového kurzu z eura na korunu. Ten v posledních měsících několikrát znatelně kolísal. Avšak v námi zvoleném porovnávacím období: 21. únor až 23. květen je rozdíl v kurzu zanedbatelný a činil jen jednoprocentní nárůst.

„Dalším faktorem je to, že ekonomická situace v ČR (nízká nezaměstnanost, naakumulované úspory domácností z předchozích dvou let) vytváří vhodné podmínky pro to, že české domácnosti jsou zatím ochotny více akceptovat nárůst cen, než je tomu ve většině zemí EU,“ vysvětlil Novák.