Centrum pro investiční spory zaregistrovalo arbitrážní nárok ČEZ vůči Bulharsku

Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů ve Washingtonu, D.C. (ICSID) zaregistrovalo arbitrážní nárok polostátní společnosti ČEZ vůči Bulharsku. Vyplývá to z informací na jeho webu. Potvrdil to tiskový mluvčí firmy ČEZ Roman Gazdík. Energetická firma žaluje bulharský stát za nedodržení podmínek, ke kterým se zavázal při privatizaci, a závazků, které si země ve vztahu k energetickému trhu stanovila při svém vstupu do Evropské unie v roce 2007.