Cena zlata stoupá, lidé si je zakopávají

Pro úschovu zlata či stříbra lze využít sejfovou firmu. Drahé kovy jsou uschovány v trezorech s tím, že se do nich můžete dostat kteroukoliv hodinu, a některé firmy ani nezkoumají, kdo je jejich klient. Zaplatí si vstupní kartu a tím je hotovo.

„Standardně klienti využívají bankovní bezpečnostní schránky. Majetek v nich je oddělen od majetku banky a v případě jejího krachu nespadne do konkurzní podstaty,“ říká Tomáš Braný ze STEP Finance. Ne všechny pojišťovny ale uložení drahých kovů pojistí.

„S některými klienty máme opravdu velkou důvěru. Nemluví se o tom nijak obšírně, ale když si přijedou starým autem vyzvednout několik kilogramů stříbra, tak to už něco znamená. To už za lednici nedáte. Někdo využívá speciální plastové kontejnery. Jejich obsah nenajde ani detektor kovů,“ popisuje Brůna. „Tito lidé mají i dost prostoru na svých pozemcích, kam to mohou zakopat,“ dodává.