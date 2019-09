Byty v Česku zdražily, nejvíce v Liberci a Budějovicích

Chcete byt v Praze? Nesmíte 15 let jíst a platit daně

Ekonomika

Dostupnost bydlení se v české metropoli dále zhoršuje. Průměrný Pražan by na nový byt o výměře 70 m2 vydělával 14,6 roku. A to ještě za předpokladu, že by po...