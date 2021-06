Budoucnost regionálních letišť v Česku je nahnutá

„Pandemie potvrdila to, co bylo už zřejmé. Česká republika má regionálních letišť až příliš,“ řekl Právu ekonom Lukáš Kovanda. Letiště v Pardubicích loni přepravilo jen 34 tisíc cestujících a skončilo ve ztrátě 40 milionů. Letos, nepočítáme-li charterové lety, počet pravidelných linek rozšířilo až od poloviny května. To se k letům se společností Wizzair do Kyjeva a Lvova přidal také Ryanair, který létá do španělského Alicante.