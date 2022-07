Bude ropa za 65 nebo 380 dolarů? Analytici mají pestré scénáře

Tuto možnost však JPMorgan označila ve své víkendové předpovědi za „extrémní scénář“, při němž by Rusko muselo snížit těžbu ropy až o pět milionů barelů denně. To by ovšem nepoškodilo jen západní, nýbrž i ruskou ekonomiku. Navíc v době, kdy Rusko exportuje rekordní objemy ropy do Číny a Indie.